“Juncker con due scarpe di colore diverso” ma è una bufala (Video)

Di redazione Blogo.it sabato 17 novembre 2018

Il presidente della commissione Ue Jean Claude sale sul palco per prendere la parola in conferenza stampa ma, per un gioco di luci/ombre in sala, sembra portare una scarpa marrone e una nera

Ci sono cascati in tanti, a piedi uniti. Anzi con tutte le scarpe è il caso di dire. Succede che il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker due giorni fa sale sul palco per prendere la parola in conferenza stampa ma, per un gioco di luci/ombre in sala, sembra portare una scarpa marrone e una nera.

I media main stream, dal Corriere a Repubblica, hanno riportato la notizia parlando di ironia del web ma come si vede nei due fotogrammi pubblicati dal blog di David Puente che ha sbufalato la “news”, in realtà le scarpe sono dello stesso colore e sono le stesse indossate da Juncker durante l’incontro prima della conferenza stampa (le foto con Juncker seduto sono tratte da quelle pubblicate sul sito dell’Europarlamento)

Tutto era partito da questo video in basso ripreso poi appunto un po’ da tutti.

Bellissimo il titolo de Il Tempo: "Juncker va in conferenza con scarpe di colore diverso. Se ne accorge e scappa via". Simile quello del Fatto Quotidiano: "Alla conferenza stampa con le scarpe spaiate, l’assistente invita Juncker ad uscire dalla sala". Mentre La Verità pone un quesito: "Juncker colpisce ancora mettendo due scarpe di colori diversi. Sempre colpa della sciatalgia?".

No, colpa delle bufale un tanto al chilo. Sempre sul Blog di David Puente ecco una carrellata dei titoli di giornale che hanno accompagnato la bufala (salvo poi correggere il tiro, una volta accortisi dell'errore).

Foto | © ec.europa.eu