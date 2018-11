Rifiuti in fiamme nel napoletano, Salvini: "servono per produrre ricchezza non roghi tossici"

sabato 17 novembre 2018

L’incendio di oggi è divampato presto l’ ecopunto del quartiere di Sant’Antonio di Torre del Greco vicino a delle palazzine popolari. Salvini: io non sono al governo per fare finta di niente"

Emergenza rifiuti a Torre del Greco, nel napoletano, dove sono stati dati alle fiamme cumuli e cumuli di spazzatura che non venivano raccolti da giorni dalla nettezza urbana. L’incendio è divampato presto l'ecopunto del quartiere di Sant’Antonio di Torre del Greco vicino a delle palazzine popolari a ridosso delle quali c’è un parco giochi che i bambini della zona sono costretti a evitare. La montagna di rifiuti dati alle fiamme è stata poi spenta dai vigili del fuoco arrivati sul posto.

Sulla vicenda è intervenuto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi ospite all'assemblea nazionale della Cna, secondo cui con i rifiuti si deve produrre energia, altro che darli alle fiamme: "Se hanno fatto finta di niente per trent'anni, io non sono al governo per fare finta di niente. I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano. Se produci rifiuti, quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezza e non devastazione. Bisogna spiegare alla nostra gente che per il nostro bene, per la nostra salute e il nostro business non possiamo più far finta di niente".

