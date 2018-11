Mattarella non riceve le "Sì Tav": "Apprezzo spirito civico, ma non posso schierarmi"

Le organizzatrici della manifestazione "Sì Tav" che la settimana scorsa ha coinvolto circa 40mila persone hanno chiesto un incontro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale oggi ha risposto con una lettera in cui ha scritto:

"La vostra richiesta muove dall’esigenza e mira all’obiettivo di confermare una scelta politica di particolare importanza anche sul piano internazionale e di cui si discute in ambito di pubblica opinione, parlamentare e di governo. Proprio questo aspetto mi impone il dovere di accantonare le mie convinzioni e ne consegue quello di astenermi da qualunque comportamento che possa apparire come inserimento in decisioni che non competono al Presidente della Repubblica ma a Governo e Parlamento"