Video | PD, Katia Tarasconi le canta ai big: "Ritiratevi tutti, servono persone libere"

Katia Tarasconi colpisce ancora e le canta di nuovo ai big del Partito Democratico. Già all'Assemblea del PD dello scorso luglio era intervenuta dicendo che "alla gente delle correnti non gliene frega niente" e il video del suo intervento era diventato virale. Questa volta sta succedendo lo stesso, perché la consigliera per l'Emilia-Romagna è stata schietta, tanto da presentarsi con un intervento dal titolo "Ritiratevi tutti".

Tarasconi comincia citando Al Pacino in "Ogni maledetta domenica" che diceva "O noi risorgiamo come squadra, o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta" e poi comincia il suo intervento vero e proprio:

Poi, ricordando il suo intervento di luglio, ha aggiunto:

Ed è tornata sul tema delle divisioni interne del partito e di come esso venga percepito all'esterno, anche tra i suoi stessi elettori:

"La gente non ci ha più capito e siamo diventati quelli che difendono le élite, non il popolo. Sono passati quasi cinque mesi dalla scorsa assemblea e a nessuno là fuori interessa chi sta con o contro Renzi, Zingaretti, Franceschini, Minniti... "

E poi ci è andata giù pesante:

A questo punto è scattato un timido applauso dalle retrovie e Tarasconi ha continuato:

Ha poi detto:

"Il punto è anche se l'elettorato cominciasse a vedere il governo giallo-verde per quello che è, con le sue promesse irrealizzabili, siete sicuri che tornerebbero comunque a votare per il PD? Io credo di no"

A questo punto ha fatto la sua proposta:

"Faccio una proposta: ritiratevi tutti, facciamo un passo indietro, un congresso in un altro modo, ripartiamo dalle idee, non dalle persone, dai valori, dal riscrivere lo statuto. Avete detto che ci abbiamo provato a cambiarlo, ma chi ci ha provato? Chi? Abbiamo bisogno di persone nuove, libere, fuori dalle logiche di potere e quindi non riconducibili ad alcuna corrente, in grado di rappresentarci tutti. Il PD non deve più essere ostaggio di qualcuno"