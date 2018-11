Conte: "Basta ai roghi tossici. È guerra alla mala gestione dei rifiuti"

Il Premier Giuseppe Conte, con sette ministri del suo esecutivo, si appresta a firmare, domani il "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi" presso la Prefettura di Caserta e lì si terrà anche un Consiglio dei ministri. Proprio oggi Conte ha scritto un intervento a tema su Facebook:

"Basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi. Lunedì sarò a Caserta, con sette ministri di questo Governo, per firmare il 'Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti' . Su impulso del nostro ministro all’Ambiente Sergio Costa e con la piena condivisione di tutti i ministri, presenteremo un programma concreto di interventi nella lotta a fenomeni come discariche abusive, interramento di rifiuti, roghi tossici e qualsiasi altra forma di violazione del territorio"

Poi ha aggiunto:

Conte ha anche parlato del protocollo che sarà firmato domani dai ministri e anche da autorità locali come il Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, nel ruolo di padrone di casa, il Prefetto di Napoli Carmela Pagano e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca:

"Il protocollo che andremo a firmare interesserà non solo la Campania, ma tutti i territori dove esistono queste problematiche. Metteremo in atto interventi per la tutela della salute della popolazione, dell’ambiente e dell’ecosistema, e per il presidio del territorio. Questo Governo vuole riappropriarsi di un pezzo prezioso del suo territorio che per troppo tempo è stato considerato terra di nessuno. Invece lo Stato c’è e posso assicurare che non faremo sconti"