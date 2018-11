Salvini: "donazione del sangue sia obbligatoria a scuola, questione di sicurezza nazionale"

Il ministro dell'Interno: siamo al lavoro con Bussetti

Una legge per la donazione del sangue obbligatoria a scuola. Matteo Salvini fa sapere oggi che il governo sta valutando l'ipotesi. Questione importantissima, quella della donazione del sangue, ma renderla obbligatoria è possibile? Il leader della Lega prova a spiegare la sua idea dicendo di lavorare con il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti a un "ossimoro", cioè alla "donazione volontaria obbligatoria".

Voluta contraddizione in termini a parte, Salvini ha definito la donazione del sangue "una questione di sicurezza nazionale, perché se non lo raccogli lo compri e in altri Paesi non ci sono i controlli rigorosi come in Italia".

Salvini: "paura dell’ago? Ce l’ho anche io"

Il ministro dell’Interno e vicepremier spiega che il suo intento è quello "di far sì che milioni di ragazzi che potrebbero donare lo facciano. La paura dell'ago fa ridere, anche io ce l’ho". Salvini ha aggiunto che lui dona il sangue da quando è maggiorenne: "ho cominciato grazie al mio papà, che per i 18 non mi ha regalato il motorino, ma mi ha portato all’Avis".

Il ministro stamani ha firmato il protocollo d'intesa tra l'Associazione Donatori Nati - polizia di Stato e vigili del fuoco. Al fianco di Salvini, l’ex capo della protezione civile e oggi capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, che ha parlato "di una battaglia nella quale dobbiamo coinvolgere più gente possibile. Non c'è una formula clinica che sostituisce il sangue, quindi dobbiamo donare per salvare altri esseri umani".

Nel piazzale del Viminale è poi andata in scena una raccolta di sangue straordinaria con un’autoemoteca gestita da un team di medici del Policlinico Gemelli.

Donazione del sangue in Italia, qualche dato

I donatori di sangue in Italia nel 2017 sono stati un milione e 680mila, -8mila unità sull’anno precedente, per un dato ai minimi dal 2009. Il trend è discendente negli ultimi 5 anni dopo il picco di donatori registrati nel 2012 (un milione e 740mila). Il numero di donazioni invece nel 2017 è stato pari a 3.006.726, -30mila sul 2016.