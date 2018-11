Le borse aprono in rialzo nel giorno del giudizio Ue sull'Italia

Di redazione Blogo.it mercoledì 21 novembre 2018

In calo lo spread, a 317 punti base

Borse in rialzo oggi, nel giorno del giudizio dell'Europa sulla manovra del governo Conte. Dopo la giornata nera di ieri, con i mercati che come sempre hanno agito d'anticipo scommettendo sul via libera alla procedura di infrazione contro l'Italia da parte di Bruxelles, stamane le principali piazze finanziarie europee aprono positive mentre sul mercato secondario lo spread è in calo a 317 punti base in avvio di contrattazioni, dai 327 punti base della chiusura di ieri.

Il rendimento del decennale italiano scende così al 3,54%, in calo dal 3,62%, valore ai massimi dal 2014. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib sale in apertura dello +0,95% a 18.645,96 punti, sorvegliate speciali le banche.