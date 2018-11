La commissione Ue boccia la manovra italiana, commenti e reazioni

Di redazione Blogo.it mercoledì 21 novembre 2018

L'Ue boccia la manovra Italiana, la decisione della commissione europea è arrivata prima di mezzogiorno di oggi 21 novembre. Cos'è la procedura per deficit eccessivo

L'Ue boccia la manovra italiana, la decisione della commissione europea è arrivata prima di mezzogiorno di oggi 21 novembre. Nel comunicare la bocciatura della legge di bilancio 2019 del governo Conte i commissari Ue fanno sapere che l'analisi fatta "suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. È quindi giustificata l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito".

Il premier Conte pronto a dare spiegazioni

Subito dopo la notizia della bocciatura della manovra da parte dell'Europa fonti di Palazzo Chigi hanno riferito che il premier Giuseppe Conte è pronto a dare in sede Ue "una dettagliata spiegazione di obiettivi e parametri" della manovra ma che non è disposto a cambiarla. Il presidente del Consiglio intende spiegare la manovra a Juncker e Moscovici "al di là dei numerini" visto che "i nostri economisti la ritengono adeguata".

La risposta alla bocciatura sarebbe un dossier di "tante pagine e molto tecnico" fanno sapere le sesse fonti. Bruxelles dal canto suo dice di aver deciso con "rammarico" di bocciare la legge di bilancio confermando le valutazioni precedenti e rigettando in modo definitivo il Documento programmatico di bilancio, riassunto della manovra, che il governo Conte si era ostinato a non modificare mantenendo saldi e stime di crescita invariati.

Verso la procedura per deficit eccessivo

La commissione dell'Ue parla di un "non rispetto particolarmente grave" delle regole di bilancio, ricordando che la raccomandazione dell'Ecofin del 13 luglio scorso è stata ignorata dall'Italia. Cosa succede ora? Nel rapporto sul debito predisposto dalla Commissione Ue si traccia la strada: si va verso la procedura d'infrazione per deficit eccessivo, da avviarsi nelle prossime settimane, che comporta sanzioni e altri rischi per l'Italia.

Salvini: ora aspetto la lettera di Babbo Natale

Il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ostenta tranquillità e si concede la battuta: "È arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale. Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto. Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono convinto".