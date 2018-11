Manovra, Salvini: "L'Ue non può chiedermi di non cambiare la legge Fornero"

Di redazione Blogo.it giovedì 22 novembre 2018

Il vicepremier è intervenuto nel corso di "Uno Mattina" su Rai1.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina è stato ospite del programma di Rai1 Uno Mattina, condotto da Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare, che lo hanno intervistato su tutti i principali temi di questo periodo.

Prima di tutto, ovviamente, c'è la bocciatura della manovra finanziaria italiana da parte dell'UE sulla quale Salvini ha detto:

"Noi passi indietro non ne facciamo. Io ho rispetto per Bruxelles, ma chiedo anche rispetto per gli italiani e se devo decidere per chi spendere i soldi non ho dubbi"

Poi ha aggiunto:

"Quello che non può chiedere l'Europa è di non toccare la legge Fornero, io quella legge la smonto pezzo per pezzo perché ha fatto soffrire tanti italiani"

Il vicepremier ha parlato anche di temi che lo riguardano in prima persona, come quello della sicurezza:

"Son contento di quello che abbiamo fatto nel campo della sicurezza. Da pochi giorni ad esempio è partita la campagna 'Scuole sicure' contro chi spaccia droga fuori le scuole"

E anche di uno dei punti fondamentali del programma elettorale della Lega, la Flat Tax:

"Quest'anno riusciamo a partire dai piccoli: le partite iva, gli artigiani, i piccoli imprenditori. Ma l'obiettivo è arrivare alle famiglie. Meno tasse, meno burocrazia"

Altro argomento scottante è quello della Tav, con cui la Lega è in disaccordo con il MoVimento 5 Stelle. Su questo punto il leader del Carroccio ha detto:

"Io di principio sono per la Tav, la Pedemontana ma ho firmato un contratto di governo e lo rispetto, aspetto che gli esperti decidano in merito"

Salvini ha dimostrato toni concilianti con il M5S anche sui termovalorizzatori, altro argomento su cui le due forze politiche di governo sono in disaccordo: