Brexit, il Consiglio Europeo dà il via libera all'accordo

Il Consiglio UE ha accettato la bozza di accordo dell'UK per l'uscita dall'Unione Europea. L'accordo potrebbe essere finalizzato già domenica 25 novembre 2018.

L'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea che tanti problemi sta provocando al governo di Theresa May, che ha perso dei pezzi per strada dopo l'ultima bozza, ha ottenuto il via libera del Consiglio Europeo, a pochi mesi da quella che sarà la data della separazione, il 29 marzo 2019.

Il Consiglio UE ha reso noto stamattina di essere d'accordo in linea di principio con la proposta fatta dal Regno Unito:

A comunicarlo, via Twitter, è stato il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che ha quindi spianato la strada alla finalizzazione dell'accordo, che potrebbe arrivare già nel corso del fine settimana, in occasione del summit in programma per domenica.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.