Papa Francesco: "La politica complessa chiede alti statisti cristiani"

Di redazione Blogo.it venerdì 23 novembre 2018

Il Pontefice ha ricevuto in udienza i membri della Fondazione "Giorgio La Pira".

Nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza i membri della Fondazione "Giorgio La Pira" in occasione del V Convegno Nazionale in corso a Roma e a loro ha rivolto un discorso in cui è possibile individuare anche delle osservazioni sulla politica attuale.

Bergoglio ha prima di tutto esaltato La Pira, ex sindaco di Firenze, che è stato "una figura esemplare per la Chiesa e per il mondo contemporaneo" e che "fu un entusiasta testimone del Vangelo e un profeta dei tempi moderni". Il Papa ha ricordato come gli atteggiamenti di La Pira fosse "sempre ispirati da un'ottica cristiana, mentre la sua azione era spesso in anticipo sui tempi".

Su La Pira il Papa ha detto ancora:

"Vi incoraggio a mantenere vivo e a diffondere il patrimonio di azione ecclesiale e sociale del Venerabile Giorgio La Pira; in particolare la sua testimonianza integrale di fede, l'amore per i poveri e gli emarginati, il lavoro per la pace, l'attuazione del messaggio sociale della Chiesa e la grande fedeltà alle indicazioni cattoliche. Sono tutti elementi che costituiscono un valido messaggio per la Chiesa e la società di oggi, avvalorato dall'esemplarità dei suoi gesti e delle sue parole"

Poi ha fatto delle osservazioni più generali dicendo che in politica non si deve "cedere a tentazionI" come quando "si ricerca l'esclusivo profitto personale o di un gruppo piuttosto che l'interesse di tutti" e "il clientelismo prevarica sulla giustizia" o "l'eccessivo attaccamento al potere sbarra di fatto il ricambio generazionale e l'accesso alle nuove leve".

Il Papa ha detto poi che "la politica complessa chiede alti statisti cristiani", una frase forse un po' troppo audace per un Pontefice che dovrebbe occuparsi di ben altri problemi e non intromettersi in un campo, come quello della politica, appunto, che dovrebbe invece restare sempre ben separato dalla religione.