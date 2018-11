Cacciari: "Europee? Disastro inevitabile per il PD e Renzi se ne andrà" | Video

Di redazione Blogo.it venerdì 23 novembre 2018

Le parole dell'ex sindaco di Venezia a margine della presentazione del libro di Achille Occhetto a Milano

Massimo Cacciari è sicuro: alle prossime elezioni Europee in programma a maggio 2019 il Partito Democratico farà nuovamente flop ed a quel punto si concluderà davvero l’era di Matteo Renzi. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, non usa mezzi termini a margine della presentazione del libro di Achille Occhetto a Milano: "Si andrà oltre il Pd dopo le elezioni Europee? Sarà inevitabile, penso. Perché - aggiunge - , andando così alle Europee, evitare il disastro sarà difficile. Quindi, a quel punto ci sarà inevitabilmente quello sciogliete le righe che sarebbe stato utile fare 5-6 anni fa".

Quanto all’ex rottamatore fiorentino, Cacciari è molto severo e in vista della corsa alla nuova segreteria del PD dice: "Renzi? Non ha nessun candidato, è candidato di se stesso ed è fisiologicamente incapace di avere un candidato". Insomma, si va verso una sfaldamento totale dem, che potrebbe portare alla sparizione dell’attuale nome e del simbolo: "Magari qualcuno terrà il nome Democratico o lo adatterà, altri lo cambieranno - ha aggiunto Cacciari - ma è molto probabile che, stante la probabile sconfitta, si andrà a una risoluzione di questo partito mai nato".