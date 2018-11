Missione manovra per Conte e Tria attesi stasera a Bruxelles

Di redazione Blogo.it sabato 24 novembre 2018

Parola d'ordine: scongiurare la procedura d'infrazione

Dopo la bocciatura della manovra da parte dell’Unione europea il premier Giuseppe Conte è atteso stasera a Bruxelles insieme al ministro dell’economia Giovanni Tria. Conte e Tria proveranno a spiegare a Jean Claude Juncker, al suo vice Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari economici Pierre Moscovici perché la manovra italiana non merita il cartellino rosso dell’Europa.

"La nostra porta resta aperta sono convinto che potremo trovare un accordo" aveva detto ieri Moscovici. L’obiettivo del governo italiano è quello di trovare un’intesa che eviti la procedura d’infrazione per deficit eccessivo in violazione della regola del debito. Ma non sarà facile senza cedere qualcosa a Bruxelles.

Sarà l'Ecofin, il consiglio dei ministri delle finanze degli stati membri, a doversi ora pronunciare sulla proposta della Commissione, dando il via libera, o meno, alla procedura d’infrazione per l’Italia.

Il presidente del Consiglio Conte ieri si è mostrato ottimista sull’esito dell’incontro di questa sera a Bruxelles: "ci confronteremo serenamente in modo molto costruttivo. Ho varie argomentazioni, le esporrò nella cena" di lavoro che si terrà a palazzo Berlaymont.