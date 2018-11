Abbandonati in mare da Malta sbarcano a Pozzallo. Salvini: "Ue invierà letterina?". Plauso ONU all'Italia

Sono sbarcati a Pozzallo nella notte tutti i 236 migranti giunti ieri sera nel porto della città in provincia di Ragusa. Il barcone su cui erano a bordo è stato trainato da un peschereccio fino al porto. Per questioni di sicurezza le procedure di attracco e sbarco sono state accelerate il più possibile.

Il natante era stato abbandonato da Malta nel Mediterraneo, a bordo c'erano anche dodici bambini, tra cui cinque neonati, e cinquanta donne, i primi a scendere a Pozzallo per ricevere cure e soccorsi ieri sera.

Quasi tutti i migranti sbarcati a Pozzallo sono cittadini eritrei mentre gli scafisti identificati dalle autorità italiane sarebbero due, uno di nazionalità libica e uno di nazionalità tunisina.

Contro il menefreghismo di Malta aveva tuonato ieri il ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini che è tornato a prendersela anche con l'inerzia dell'Ue: "un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia: è l'ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa".

Se "Malta si conferma vergognosa, chissà se a Bruxelles sprecheranno inchiostro per mandare letterine di richiamo anche a La Valletta" ha aggiunto polemicamente il ministro riferendosi alla diatriba in corso con la commissione Ue sulla manovra italiana.

Alarm Phone, servizio di sostegno telefonico per i disperati che tentano la traversata del Mediterraneo, intanto avverte che c'è un'altra nave in serie difficoltà al largo delle coste marocchine, con 70 persone a bordo: "Molti sono morti, Spagna e Marocco sono state informate ma non hanno disposto alcuna operazione di salvataggio".

L'agenzia Onu per i rifugiati, l'Unhcr, si complimenta con le autorità italiane per salvataggio che ha permesso ai migranti di sbarcare "miracolosamente vivi" a Pozzallo. Le persone a bordo "Erano in mare da 3 giorni, senza cibo né acqua... altri invece sono scomparsi in queste stesse ore. Il soccorso in mare è fondamentale, insieme a un meccanismo sicuro e prevedibile di approdo" conclude l'Unhcr.

This shaky boat carried 220 people for 3 days at sea, with no food/water.



They are miraculously safe now in #Pozzallo. Many others perished at sea in these same hours.



Rescuing lives at sea is lifesaving & imperative, along with robust & predictable disembarkation mechanisms. https://t.co/XFqVF8DoTm