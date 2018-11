Manovra, Salvini si smuove dal 2,4%: "Non è problema di decimali, ma di serietà"

Ha ribadito per settimane di non voler arretrare di un millimetro sulla manovra, ma dopo il flop della cena di lavoro tra Giuseppe Conte e i vertici del Consiglio UE, il vicepremier Matteo Salvini ha mostrato i primi segni di ripensamento.

Pur lasciando dei paletti importanti, Salvini ha affermato che il 2,4% del rapporto deficit Pil al centro della manovra finanziaria, difeso a spada tratta per mesi e definito intoccabile, ora può essere modificato:

Le cifre, insomma, non sono più scolpite nella pietra, ma quello su cui Salvini continua a rimanere inamovibile è il superamento della legge Fornero, uno dei suoi cavalli di battaglia. La cosiddetta Quota 100 entrerà in vigore nei primissimi mesi del 2019, forse già a febbraio:

Stiamo parlando, secondo i numeri di Salvini, di 600mila persone che avranno la possibilità di andare subito in pensione, se lo vorranno:

Gli aventi diritto son 600mila, noi mettiamo a disposizione di questi 600mila una possibilità, se poi la coglieranno in 500mila o 200mila non lo so, sicuramente in tanti l'aspettano come una salvezza.