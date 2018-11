Svolta sulla manovra: Borsa Milano in netto rialzo, Spread giù a 280 punti

Di redazione Blogo.it lunedì 26 novembre 2018

Il governo apre a modifiche sulla manovra: la reazioni dei mercati

Borsa Milano apre in forte rialzo e lo spread in netta picchiata oggi 26 novembre, dopo le aperture del governo nei confronti dell'Ue sulla manovra finanziaria.

Matteo Salvini prima e il premier Giuseppe Conte poi hanno chiarito che il rapporto deficit/pil al 2,4% non è un totem e che ritocchi di qualche decimale sono ammissibili purché i punti cardine della manovra non vengano messi in discussione. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dell'1,7% a 19.037 punti per arrivare poi a sfiorare al 3%.

A volare a Piazza Affari sono soprattuto i titoli del comparto bancario che stanno trainando tutto il listino. Sul mercato secondario invece lo spread tra Btp e Bund apre oggi in calo di oltre 20 punti base rispetto alla chiusura di venerdì (306) per un differenziale tra titoli di stato decennali italiani e tedeschi sceso a 280 punti base, ai minimi ottobre scorso.