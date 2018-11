Roma, Salvini e Zingaretti assistono all'abbattimento della villa dei Casamonica - VIDEO

🔴 IN DIRETTA DA ROMA - Al via la demolizione della villa dei Casamonica! Dopo aver consegnato un'ex villa confiscata ai Casamonica ad un'associazione che si occupa di bambini autistici, dopo aver trasformato un'ex bisca clandestina di Ostia in un centro contro la ludopatia, dopo aver avviato i lavori per la realizzazione della 'Palestra della Legalità' nell'ex palestra degli Spada, OGGI demoliamo questa villa per far spazio ad un BELLISSIMO GIARDINO aperto a tutti gli abitanti del quartiere! La battaglia per la legalità non è una novità per noi, ma il nostro lavoro quotidiano da 5 anni. Avanti così!