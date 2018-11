Fondi Lega, confisca confermata in Appello. Renzi: "Salvini ci dica che fine hanno fatto i 49 milioni"

Di redazione Blogo.it lunedì 26 novembre 2018

Bossi condannato a un anno e 10 mesi, Belsito a 3 anni e nove mesi.

La Corte d'Appello di Genova ha oggi confermato la confisca dei 49 milioni di euro della Lega e ha condannato Umberto Bossi a un anno e dieci mesi e Francesco Belsito a tre anni e nove mesi nell'ambito del processo per truffa ai danni dello Stato. Sono stati inoltre condannati gli ex revisori contabili Diego Sanavio e Antonio Turci a otto mesi e Stefano Aldovisi a quattro mesi. Per loro l'accusa di truffa è stata riformulata in indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Belsito ha detto che ora attenderà le motivazioni per poi presentare ricorso in Cassazione, ma intanto sono partite le reazioni della politica, ovviamente degli avversari della Lega, capitanati da Matteo Renzi, ex segretario del Pd, che è tornato sull'argomento due volte nell'arco della giornata di oggi. Su Twitter ha scritto: "Appena Salvini ha finito di postare gattini e di importunare Gattuso potrebbe cortesemente farci sapere che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che la Lega Ladrona ha rubato agli italiani e per i quali oggi è arrivata la sentenza di secondo grado? E la chiamavano onestà".

Su Facebook si è prolungato un po' di più e ha scritto:

"Io me li ricordo i leghisti degli anni Novanta.

Erano partiti inneggiando al dio Po, agitavano il cappio in Parlamento e gridavano 'Roma Ladrona'. Sembravano onesti, anche loro. Oggi la sentenza di secondo grado conferma che l'unica Ladrona è la Lega: hanno rubato 49 milioni di € e devono restituirli. Hanno comprato lauree in Albania, hanno portato diamanti in Tanzania, hanno nascosto i soldi chissà dove. Ma quei soldi erano pubblici, erano soldi dei contribuenti: ci rendiamo conto?"

Poi, anche qui, si è rivolto direttamente a Salvini:

"E il signor Ministro Salvini che fa? Continua a parlare di gattini e Gattuso o finalmente ci spiega dove la LEGA LADRONA ha nascosto i soldi degli italiani?"

Intanto dal ministro e vicepremier non sono ancora arrivate reazioni ufficiali alla notizia della conferma della confisca da parte della Corte d'Appello.