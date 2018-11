Manovra, il governo pensa agli emendamenti per tentare l'accordo con l'UE

Di redazione Blogo.it lunedì 26 novembre 2018

Confermate tutte le misure più importanti.

Si è tenuto nella serata di oggi il vertice di governo a cui hanno partecipato il Premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e la squadra del ministero dell'Economia composta dal ministro Giovanni Tria e i sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia.

Al termine del vertice, poco prima dopo le 21:30, è stata diramata una nota congiunta di Conte, Di Maio e Salvini, nella quale si legge:

"Per quanto riguarda il dialogo in corso con le istituzioni europee, si è concordato di attendere le relazioni tecniche sulle proposte di riforma che hanno più rilevante impatto sociale, al fine di quantificare con precisione le spese effettive. Le somme recuperate saranno riallocate, privilegiando la spesa per investimenti"

E poi si torna sulla questione del rapporto deficit/Pil:

"Non è una questione di decimali, l'obiettivo del governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo. Confermati gli obiettivi già fissati, in particolare sulle pensioni, sul reddito di cittadinanza e sulla tutela del risparmio"

Nella nota viene anche spiegato che durante il vertice, durato circa un'ora, il Premier Conte ha riferito dell'incontro avuto a Bruxelles con i vertici della Commissione europea.

Il vertice di oggi non sembra essere stato risolutivo e molto probabilmente nei prossimi giorni ci saranno altre riunioni. L'intenzione del governo sembra quella di mettere a punto degli emendamenti da presentare in Parlamento per giungere a una rimodulazione, senza tuttavia rinunciare alle misure più importanti previste dalla manovra, ossia quota 100 per le pensioni, rimborsi ai truffati delle banche e reddito di cittadinanza. Conte ha puntato l'attenzione anche sugli investimenti e le misure da mettere in campo per far fronte alle emergenze ideo-geologiche.