Fondi Lega, Matteo Salvini querela l'ex tesoriere Francesco Belsito

Di redazione Blogo.it martedì 27 novembre 2018

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, condannato ieri dalla Corte d'Appello di Genova a tre anni e nove mesi di carcere nel processo per truffa ai danni dello Stato che ha visto anche la conferma della condanna ad un anno e dieci mesi per Umberto Bossi.

La querela nei confronti di Belsito, e non di Bossi che pure è imputato nel procedimento, era già stata anticipata ed è avvenuta per questioni tecniche. Il processo ribattezzato The Family che si sta celebrando a Milano - un secondo filone relativamente allo stesso argomento - rischiava di interrompersi dopo il primo grado in quanto, per una modifica del codice penale introdotta durante il governo di Gentiloni, per il reato di appropriazione indebita non si può più procedere d'ufficio.

Era necessaria, quindi, una querela ad almeno uno degli imputati per poter mandare avanti il processo e celebrare l'appello. Senza quella querela, invece, i tre imputati per appropriazione indebita - Francesco Belsito, Umberto Bossi e il figlio Renzo Bossi, condannati in primo grado rispettivamente a 2 anni 6 mesi, 2 anni e 3 mesi e un anno e 6 mesi - sarebbero state cancellate. In questo modo, invece, la Corte d'Appello di Milano sarà chiamata ad esprimersi sui tre.

O meglio, la Corte si dovrà esprimere sicuramente su Francesco Belsito, ma non è chiaro se potrà farlo anche per gli altri due imputati o se per loro il dibattimento non potrà andare avanti. Sarà la Corte D'Appello di Milano a stabilire se quella querela potrà essere estesa anche agli altri due imputati.

Interpellato sulla querela presentata stamattina - perchè ha querelato soltanto Belsito e non Bossi? - il leader della Lega ha preferito non rispondere:

Chiedetelo ai miei legali: è una giornata troppo importante per perdere tempo con Belsito e compagnia...