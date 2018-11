Di Battista: "Renzi e Boschi hanno la faccia come il cul0. Lei sembra una gemellina di Shining"

Di redazione Blogo.it mercoledì 28 novembre 2018

La risposta di Maria Elena Boschi: "Il fascista in casa sua non è solo il padre".

Alessandro Di Battista ieri è intervenuto nuovamente sulla questione del servizio de Le Iene sui lavoratori in nero nell'azienda del padre di Luigi Di Maio e ha difeso a spada tratta il suo compagno del MoVimento 5 Stelle, approfittandone per scagliarsi contro i nemici di sempre Matteo Renzi e Maria Elena Boschi.

Nel video che vedete qui in alto, postato ieri su Facebook, Di Battista dice:

"Mi ero ripromesso di non parlare di Renzi e Boschi, animali politici ormai estinti, ma non si può tacere di fronte alle robe ridicole che hanno tirato fuori rispetto alla questione del papà di Luigi. Volevo dire che hanno le natiche al posto delle gote, invece bisogna dire le cose come stanno: hanno la faccia come il cul0"

Poi aggiunge:

"Dicono che Di Maio deve chiedere scusa? Ma chiedi scusa di che? E la signorina Boschi che sembrava una delle due gemelline di Shining nel video... Io non gli auguro di passare quello che hanno passato i cittadini per colpa delle loro scelte, perché il punto non sono i genitori, ma i figli e i loro comportamenti"

E torna all'attacco di Renzi e Boschi tirando in ballo i loro padri:

"Se volete iniziamo a parlare degli affari di babbo Renzi con Verdini, o delle multe ricevute da babbo Boschi da Bankitalia o delle sue frequentazioni pericolose... ora provano a buttarla in caciara, ma il padre di Di Maio quello che ha fatto ha fatto, e la responsabilità è sua e da Luigi è arrivata una reazione da signore e da persona onesta, per me è il miglior ministro onesto e incredibilmente bravo"

Di Battista ha parlato anche del proprio padre, prendendo spunto da un articolo del Corriere della Sera in cui si dice che anche lui sarebbe imbarazzato dal proprio genitore, ma lui smentisce:

"A me mio padre non mi ha mai imbarazzato, è sempre un grande esempio. Anzi l'ho sempre preso come un modello di onesta', di attenzione alla politica, un rivoluzionario nel senso bellissimo del termine. Allo stesso modo un esempio è Luigi Di Maio"

Poi è arrivato l'immancabile attacco ai giornalisti:

"La libertà di stampa non c'entra niente con le menzogne. I giornali, che sono uno dei primi poteri, anzi provano a diventare il primo potere di indirizzo, non tollerano chi li attacca. Il giochetto che ora stanno facendo è provare ad indebolirci, me e Di Maio, ma siamo amici fraterni"

La replica di Boschi: "Di Battista fascista"

Sempre ieri, a stretto giro, è arrivata la replica di Maria Elena Boschi, che su Twitter ha scritto:

"Di Battista insulta con toni che dimostrano che il fascista in casa sua non è solo il padre. Contro mio padre hanno fatto una campagna lunga anni. E adesso che non è stato condannato? Dopo le #FakeNews, gli insulti #Vergogna"

Matteo Renzi, invece, si è limitato a re-twittare il post della collega di partito, senza aggiungere sue opinioni.