Nascite in Italia, nuovo importante calo nel 2017: i dati ISTAT

Di redazione Blogo.it mercoledì 28 novembre 2018

Il calo delle nascite in Italia non è cosa nuova, ma gli ultimi dati diffusi da Istat ci danno un quadro più preciso della situazione sulla natalità e la fecondità nel nostro Paese, relativamente all'anno 2017.

Quella che dopo il 2008 sembrava essere la naturale conseguenze della crisi è poi diventata la normalità negli anni successivi: nel 2017 i bimbi iscritti all'anagrafe per nascita sono stati 458.151, oltre 15mila in meno rispetto al 2016 e ben 120mila in meno rispetto al 2008, anno preso come riferimento per il confronto fatto dall'Istat.

A fare meno figli, e anche questa non è una sorpresa rispetto ai dati diffusi negli anni passati, sono le coppie di genitori italiani (14mila in meno rispetto al 2016), così come le coppie coniugate. Un dato, questo, in linea con clamoroso calo dei matrimoni in Italia dal 2008 ad oggi. Nel 2017 sono stati celebrati 191.287 matrimoni, in calo rispetto ai 200mile del 2016 e in lieve aumento rispetto al 2014, che era stato l'anno col record di minimo (189.765 matrimoni).

Se diminuiscono le nascite tra le coppie sposate, aumentando invece quelle fuori dal matrimonio (141.608, +29mila rispetto al 2008), mentre in generale calano anche le nascite tra le coppie con almeno un genitore straniero (-8mila) e quelle i cui genitori sono entrambi stranieri (67.933).

L'Istat conferma anche la diminuzione della fecondità iniziata nel 2010. Ad oggi il numero medio di figli per donna è sceso all'1,32, più basso per le donne italiane (1,24) e più alto invece per quelle straniere (1,98). Il calo, se si considerano gli ultimi decenni, è davvero clamoroso:

Il numero medio di figli per donna decresce senza soluzione di continuità. Si va dai 2,5 figli delle nate nei primissimi anni Venti (cioè subito dopo la Grande Guerra), ai 2 figli delle generazioni dell’immediato secondo dopoguerra (anni 1945-49), fino a raggiungere il livello stimato di 1,44 figli per le donne della generazione del 1977.