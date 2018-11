Video: Laura Castelli tentenna sulle tessere per il reddito di cittadinanza. Il facepalm di Sallusti

Di redazione Blogo.it giovedì 29 novembre 2018

È successo ieri sera a "Otto e mezzo" su La7

Il reddito di cittadinanza è sempre più un oggetto del mistero nel Governo Conte e il fatto che Laura Castelli ieri sera a Otto e mezzo, su La7, abbia detto alla conduttrice Lilli Gruber che ci sta lavorando lei stessa con Luigi Di Maio non rassicura molto gli italiani. Un po' per le figuracce che ultimamente la sottosegretaria all'Economia sta raccogliendo in tv, un po' perché sia lei sia Di Maio cambiano sempre versione e sembrano sempre piuttosto impreparati quando si parla di reddito di cittadinanza.

Ieri sera Castelli si è sostanzialmente rifiutata di rispondere alle domande su come funzionerà, ma il modo in cui ha tentennato ha lasciato intendere che sono ancora in alto mare, nonostante dicano che si stanno già stampando le tessere che serviranno per usufruire del reddito di cittadinanza. La sottosegretaria non ha voluto dire nemmeno chi le sta stampando, rispondendo con un "Forse" all'osservazione di Lilli Gruber che magari dovrebbe essere l'Istituto Poligrafico dello Stato a stamparle. La sua incertezza non fa che dare sempre più fondamento a chi dice che la notizia delle tessere già in stampa diffusa da Di Maio sia una presa in giro, soprattutto perché non c'è ancora il provvedimento che dovrà regolare il funzionamento del reddito di cittadinanza.

E proprio a quel provvedimento che ancora non c'è si è appellata Castelli ieri sera, dicendo che solo quando sarà pronto racconterà per filo e per segno come funzionerà il reddito di cittadinanza. Ma intanto da ieri sera è diventato virale il facepalm con il quale Alessandro Sallusti, che ieri sera era anch'egli ospite di Lilli Gruber, ma collegato dal suo studio di Milano, ha reagito alle risposte di Laura Castelli. Il video è in apertura.