Video: il Pd protesta con le maschere bianche contro il Dl Sicurezza

Durante le dichiarazioni di voto di ieri alla Camera sul Decreto Legge Sicurezza, noto anche come Decreto Salvini (ora ormai trasformato in legge), il Partito Democratico ha inscenato una protesta che potete vedere nel video qui in alto.

Il Dl Sicurezza approvato dalla Camera con 396 sì L'Aula della Camera approva il decreto sicurezza: 396 voti a favore, 99 contrari, dopo la fiducia ottenuta martedì il testo è ora legge

Il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio ha detto:

"State creando un esercito di persone che non avranno più né nome né volto. Oggi sono nei Comuni, seguiti dai Comuni, domani non lo saranno più, quindi vagheranno per le nostre città. Quest'inverno, io sono sicuro, sotto i portici dormiranno molte più persone e molte più persone vagheranno perché li avete espulsi da percorsi regolari. Non potete continuare a dire che state risolvendo un problema, ne state creando un altro. Avete cancellato con una legge le persone, ma non avete cancellato i problemi. I problemi rimarranno sul territorio, purtroppo saranno non più a carico di percorsi collaborativi, di istruzione, di inserimento collaborativo eccetera eccetera, ma saranno a carico della parte emergenziale dei servizi sociali dei Comuni. Queste persone non spariranno, non avete un accordo in più per farli sparire, non avete accordi con la Francia o la Germania per ricollocarli, non avete nulla, quindi queste persone saranno vaganti come fantasmi nelle nostre città. State vendendo come un provvedimento che dà più sicurezza un provvedimento che tra poche settimane o pochi mesi vi si ritorcerà contro. Voi avete generato persone che continueranno a esistere. Ai vostri occhi sono invisibili, senza nome e senza volto, ma noi li ricorderemo e per questo voteremo contro"