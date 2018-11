Decreto Sicurezza, i partigiani contro Salvini. Anpi: "Stravolta la Costituzione"

Di redazione Blogo.it giovedì 29 novembre 2018

Salvini: "Nostalgici delle bandiere rosse parlano di incubo, ma l'incubo erano i governi di sinistra cacciati dagli italiani".

Tra coloro che si schierano contro il Decreto Sicurezza, che ormai ieri è passato anche alla Camera, ci sono i partigiani. Carlo Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani, ha infatti detto oggi:

"Con l'approvazione del decreto sicurezza si stravolge di fatto la costituzione e l'italia entra nell'incubo dell'apartheid giuridico. È davvero incredibile che sia accaduto un fatto simile, che sia stato sferrato un colpo così pesante al diritto di asilo, all'accoglienza, all'integrazione. A un modello che ha portato ricchezza e convivenza civile a quelle comunità che hanno avuto la responsabilità e il coraggio di sperimentarlo. Questa legge, oltretutto, non risolve affatto il problema del controllo dell’immigrazione clandestina, bensì l’aggrava – come stanno denunciando in queste ore non pochi sindaci, anche del M5s – con un carico di lavoro per i Comuni insopportabile"

Nespolo ha poi lanciato un appello per una "resistenza civile e culturale unitaria" perché "non si può restare inerti" di fronte a un provvedimento del genere. Non ha tardato ad arrivare la risposta di Matteo Salvini, orgoglioso del suo decreto e in festa con i suoi seguaci della Lega che oggi hanno portato a Montecitorio un grande striscione con su scritto "La pacchia è finita". Salvini su Twitter ha replicato all'Anpi:

"I nostalgici delle bandiere rosse parlano di 'incubo' e invocano la 'resistenza civile'... Che paura! L'INCUBO erano i governi della sinistra, cacciati dagli italiani. Ora tornano finalmente ordine e rispetto. La pacchia è STRA-FINITA!"

Subito è arrivata la controreplica dell'Anpi che, su Twitter, ha scritto:

"L'ANPI ha nostalgia della Costituzione signor Ministro dell'Interno non delle bandiere rosse. E continueremo a batterci affinché venga attuata pienamente. Cosa che non fa la sua legge sulla 'sicurezza'"