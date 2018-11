Di Maio: quattro manufatti abusivi e aree sotto sequestro nella proprietà del padre - VIDEO

Dopo una mattinata di verifiche da parte della Polizia Municipale di Mariglianella, alle porte di Napoli, nel terreno di cui è comproprietario il padre di Luigi Di Maio, è stata accertata la presenza di quattro piccoli manufatti realizzati apparentemente senza permessi.

A confermarlo sono stati il sindaco di Mariglianella, Felice Di Maiolo, e il comandante dei vigili Andrea Manganici, secondo il quale verranno eseguite nelle prossime ore anche tutte le verifiche d'ufficio sui fabbricati presenti sul terreno. I vigili hanno anche posto sotto sequestro alcune aree del terreno in cui sono stati rinvenuti dei rifiuti inerti, in attesa di ulteriori accertamenti.

A fornire qualche dettaglio in più è stato lo stesso vicepremier Luigi Di Maio, che oggi si trova a Bruxelles:

Per quello che ne so io di quello che accaduto stamattina, c'è stato questo sopralluogo da parte della Municipale di Mariglianella, comune di 7 mila anime in provincia di Napoli, nella campagna di mio padre dove sono stati posti sotto sequestro dei materiali come secchi, bidoni, una carriola, dei calcinacci e un telo in plexiglass.