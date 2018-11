Tensione Russia-Ucraina, Trump cancella l'incontro con Putin

Di redazione Blogo.it giovedì 29 novembre 2018

"Ho deciso che la cosa migliore per tutte le parti coinvolti è cancellare l'incontro in Argentina col Presidente Vladimir Putin"

È arrivata via Twitter, lo strumento di comunicazione preferito dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la notizia della cancellazione del faccia a faccia tra il Presidente della Russia Vladimir Putin e il suo omologo statunitense, fino a ieri previsto in occasione del G20 che prenderà il via domani in Argentina.

Trump ha motivato la sua decisione, già vociferata nei giorni scorsi, tirando in ballo le nuove tensioni tra la Russia e l'Ucraina:

Visto che le nave e i marinai non sono stati riconsegnati dalla Russia all'Ucraina, ho deciso che la cosa migliore per tutte le parti coinvolti è cancellare l'incontro in Argentina col Presidente Vladimir Putin. Non vedo l'ora di partecipare ad un nuovo summit non appena la situazione sarà risolta.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 novembre 2018

I due Presidenti saranno presenti in Argentina per il G20 - così come il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte - ma a questo punto il tanto atteso faccia a faccia non ci sarà. Il Cremlino ha già commentato la cancellazione del vertice, spiegando che in questo modo Putin avrà due ore in più per concentrarsi su altri incontri utili.