Papà Di Maio difende il figlio: "Luigi attaccato con ferocia per colpa mia"

Di redazione Blogo.it venerdì 30 novembre 2018

Di Maio senior: "Mi spiace aver pagato in nero alcuni operai e non averne parlato in famiglia"

Papà Di Maio difende il figlio: "le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli". Antonio Di Maio è finito nel ciclone mediatico dopo che Le Iene hanno scovato dei testimoni che lo accusano di averli fatti lavorare in nero nella sua azienda edile.

Tutto questo prima che in società entrasse, nel 2014, l’attuale vicepremier e ministro dello Sviluppo e Lavoro. In più ora le autorità hanno disposto un sequestro in un terreno di proprietà di Antonio di Maio perché vi sorgerebbero dei manufatti abusivi (nel video in alto).

"Tornare indietro non si può ma se potessi riavvolgerei il nastro per non ripetere gli errori del passato. Questo non è possibile quindi posso solo dire che mi dispiace". Antonio Di Maio prova così a tirare fuori dall’imbarazzo il figlio, parlando dalle pagine del Corriere della Sera di oggi.

"Mi dispiace aver pagato in nero alcuni operai e non averne parlato in famiglia" aggiunge Di Maio senior. "Come papà ho sempre cercato di tutelare la mia famiglia. Ho affrontato i momenti difficili da solo, senza parlarne con i miei familiari perché non volevo si preoccupassero. Sono pronto a rispondere dei miei errori".

"Colpe solo mie, Luigi non mi ha favorito"

Luigi Di Maio "giustamente, ha preso le distanze dagli errori che ho commesso, ha garantito subito la massima trasparenza presentando tutte le carte. Non si è sottratto alle domande, non ha fatto nulla per favorirmi o nascondere fatti e ha fatto bene. Lo conosco, è mio figlio, non avrebbe potuto avere altro comportamento perché è una persona onesta" spiega ancora il padre del capo politico del M5s.

Sulle richieste di dimissioni pervenute dalle opposizioni per il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Antonio Di Maio ammette che: "È la cosa che mi dispiace di più". Luigi è stato "attaccato con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa".

Il padre di Luigi Di Maio rigetta poi qualsiasi analogia con il caso di Tiziano Renzi, il padre dell'ex premier Matteo. "Le due vicende sono totalmente differenti". Anche Renzi senior aveva detto di non voler esser accostato in nessun modo al papà di Di Maio. Una vicenda, quella delle colpe o quantomeno delle accuse ai padri che ricadono sui figli, che Antonio Di Maio spera di chiudere ammettendo di aver sbagliato e chiedendo scusa. Vedremo se basterà.