Video, Boldrini affronta Salvini: "Togli i commenti sulle minorenni offese dai tuoi fan"

Di redazione Blogo.it venerdì 30 novembre 2018

L'ex Presidente della Camera: "Sei ministro, hai una responsabilità aggiuntiva".

Questa mattina il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini e l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini si sono incontrati negli studi di Sky TG 24, dove erano ospiti di due diversi programmi nel corso della mattinata. L'esponente di Liberi e Uguali ne ha approfittato per dire al leader della Lega una cosa che da molti giorni è dibattuta nella Rete. La migliore ricostruzione la trovate su Valigia Blu, dove viene messo in evidenza come Salvini scateni commenti di odio tra i suoi follower, senza preoccuparsi delle conseguenze e senza nemmeno sapere bene chi sono le persone che sta mandando in pasto ai leoni da tastiera che lo seguono.

In particolare, qualche giorno fa, proprio nel periodo della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Salvini ha postato dei contenuti in cui faceva vedere delle donne che lo contestavano e in un caso, in particolare, si trattava di ragazze minorenni, che auspicavano per lui lo stesso trattamento riservato a Mussolini in Piazzale Loreto. C'è però una differenza tra l'essere cittadini che contestano (anche sbagliando certamente nei modi come in questo caso) e un ministro che scatena contro quei cittadini l'odio di milioni di suoi follower.

Laura Boldrini è proprio questo che ha detto stamattina a Salvini, chiedendogli di togliere quel post o di chiudere i commenti sulle sue pagine, per evitare casi di questo genere. Salvini ha risposto chiedendole "Ma tu hai visto che cartello avevano in mano queste? Parlano di Piazzale Loreto" e Boldrini ha risposto dicendo "Mi dissocio da questo, ma sono minorenni. Tu sei ministro, hai una responsabilità aggiuntiva". Tra l'altro la stessa Boldrini è stata spesso data in "pasto" ai follower di Salvini, che l'ha anche paragonata a una bambola gonfiabile. Il ministro, comunque, non è stato capace di affrontare la situazione e se ne è andato via mentre Boldrini continuava a chiedergli di fare qualcosa contro queste manifestazioni di odio che avvengono continuamente sulla sua pagina Facebook.