Conte: "Il Pil in calo? Lo faremo crescere con la manovra"

Di redazione Blogo.it venerdì 30 novembre 2018

Il Premier è in Argentina per il G20.

Il Premier Giuseppe Conte è in Argentina, a Buenos Aires, per il G20, ma oggi ha dovuto commentare le notizie che arrivano dall'Italia e che non sono per nulla buone, ossia quelle relative ai dati Istat sul calo del Pil e l'aumento della disoccupazione.

Mentre i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulle loro seguitissime pagine social si sono astenuti dal far sapere ai loro follower che cosa ne pensano dei dati Istat, Conte non ha potuto fare lo stesso quando è stato intervistato dai giornalisti, con i quali doveva necessariamente parlare perché impegnato in un incontro istituzionale come è, appunto, il G20. Tuttavia il Premier è stato di poche parole e ha detto solo che se il Pil scende "lo faremo crescere con la manovra" e poi ha sottolineato l'importanza delle riforme:

"Noi non scendiamo al di sotto di quelle che sono le riforme per cui ci siamo impegnati con gli italiani, la linea rossa sono le riforme senz’altro"

