Conte: "Il G20 del 2021 si terrà in Italia, scambio con l'India"

Nel discorso conclusivo del G20 di Buenos Aires il Premier italiano Giuseppe Conte ha annunciato che nel 2021 sarà proprio l'Italia a ospitare il summit dei leader delle venti maggiori potenze mondiali. Conte, infatti, ha detto:

Nel corso della conferenza stampa, Conte ha poi detto che sul commercio è stato raggiunto "un buon compromesso", spiegando che nel documento finale c'è "un riferimento al commercio internazionale e le varie sensibilità e posizioni dei Paesi hanno trovato una sintesi finale apprezzabile e condivisa".

Tornando da Buenos Aires in Italia, dove lo attende il lavoro sulla manovra economica che il 5 dicembre arriva in Parlamento, Conte ha scritto sul suo account Facebook:

"Scalo tecnico a Recife, in Brasile, tappa obbligata per il rientro dai lavori del G20 di Buenos Aires. Ne approfitto per fare il punto con i miei collaboratori e per raccogliere le idee dopo i tanti spunti di riflessione ricavati dal confronto con gli altri leader. Tanti i temi affrontati per disegnare la società che vogliamo lasciare ai nostri figli: dalla transizione energetica alla sostenibilità ambientale ed economica, dal climate change alla lotta alle disuguaglianze sociali. Ora si torna a Roma, dove ci aspettano giorni intensi e tanto lavoro"