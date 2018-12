Mara Carfagna, sfottò a Di Maio e Castelli: "Ecco dove stampano le tessere per il reddito di cittadinanza"

Di redazione Blogo.it lunedì 3 dicembre 2018

Con un video pubblicato su Facebook, la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna prende in giro il ministro Di Maio e il sottosegretario Castelli

Mara Carfagna pubblica sul proprio profilo Facebook un video con il quale prende in giro il vicepremier Luigi Di Maio e il sottosegretario Laura Castelli. Da giorni ormai si parla della stampa delle tessere del reddito di cittadinanza: il Movimento 5 Stelle ha parlato di schede quasi pronte, non chiarendo specificamente chi ci stia lavorando non essendo ancora la manovra finanziaria legge. Stando alle ultime voci, a realizzare le tessere per gli aventi diritto del reddito di cittadinanza saranno Poste Italiane, ma intanto gli sfottò impazzano tramite social network.

E a questi sfottò si è accodata anche Mara Carfagna, vicepresidente della Camera Dei Deputati eletta tra le fila di Forza Italia. “Ho finalmente risolto il giallo. Ecco dove le stanno stampando”, annuncia l’ex modella e presentatrice televisiva, prima di lasciar parlare per lei un videomontaggio.