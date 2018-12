Video, altra gaffe di Toninelli: "Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi. Al massimo anni"

Di redazione Blogo.it martedì 4 dicembre 2018

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti suscita di nuovo ilarità...

Il ministro Danilo Toninelli, a margine della riunione dei ministri europei dei Trasporti a Bruxelles, intervistato dai media italiani ha parlato di Genova e, come potete vedere nel video in alto, ha detto:

"Come governo abbiamo dato tutto quello che potevamo a Genova e penso che in pochi mesi o al massimo anni tornerà a essere più forte di prima"

La sua frase, in cui tra "mesi" e "anni" non sembra esserci poi questa grande differenza, è stata ovviamente presa di mira dagli utenti dei social network, che vanno a nozze con le gaffe del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Conte. Tra chi lo ha preso in giro, con una punta di amarezza, c'è anche Luca Bizzarri, che oltre a essere un noto comico in tv è anche il presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova.

In pochi mesi. Al massimo ANNI.

Ma perché non ha un amico sto pover’uomo.

Ma perché. https://t.co/52X3VpVXSE — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) 3 dicembre 2018

Ieri Toninelli, oltre a fare quella gaffe, ha anche messo le mani avanti, come a far capire che se le cose non andranno per il verso giusto a Genova sarà colpa del Presidente della Liguria Giovanni Toti, infatti ha detto: