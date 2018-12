Torino, il procuratore Spataro contro Salvini: "Si informi e non danneggi indagini in corso"

Di redazione Blogo.it martedì 4 dicembre 2018

Di fronte alla notizia del fermo di 8 cittadini nigeriani in Italia il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è prontamente fiondato a fare propaganda, stamattina, e ha iniziato la sua giornata social così, commentando le operazioni di polizia via Twitter, senza però fare le dovute verifiche che il suo ruolo imporrebbe.

L'operazione di cui Salvini dava conto via Twitter, e di cui era stato messo al corrente in quanto Ministro dell'Interno, era però ancora in corso a Torino e la pubblicazione di quelle informazioni avrebbe potuto mettere a rischio il regolare svolgimento dell'attività dei militari.

Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 dicembre 2018

La foga di twittare e far conoscere ai propri follower quanti immigrati cattivi ci sono in Italia sembra aver offuscato le capacità di giustizio del leader della Lega, che ha totalmente ignorato i tempi necessari per rendere pubbliche certi tipi di notizie, come poi ben spiegato dal Procuratore di Torino Armando Spataro, che ha ripreso pubblicamente il comportamento superficiale del vicepremier:

In relazione ai soli fatti di Torino, al di là delle modalità di diffusione, la notizia in questione è intervenuta mentre l'operazione era (ed è) ancora in corso con conseguenti rischi di danni al buon esito della stessa. Inoltre la polizia giudiziaria non ha fermato '15 mafiosi nigeriani' ma sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Dda di questo ufficio, dal gip del Tribunale di Torino.

Non solo le tempistiche del Ministro dell'Interno sono state pessime, ma la notizia data era anche imprecisa:

Il provvedimento restrittivo non prevede per tutti gli indagati la contestazione della violazione dell'articolo 416 bis c.p. e coloro nei cui confronti il provvedimento è stato eseguito non sono 15 e le ricerche di coloro che non sono stati arrestati è ancora in corso.

Salvini, precisa il procuratore, non ha rispettato "prassi e direttive vigenti nel Circondario di Torino secondo cui gli organi di polizia giudiziaria che vi operano concordano contenuti, modalità e tempi della diffusione della notizie di interesse pubblico, allo scopo di fornire informazioni ispirate a criteri di sobrietà e di rispetto dei diritti e delle garanzie spettanti agli indagati per qualsiasi reato".

Poi l'affondo finale, che invita Salvini a modificare il proprio comportamento per il futuro, almeno relativamente a questi annunci sensazionalistici che servono soltanto a fare della becera propaganda:

Ci si augura che, per il futuro, il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili a quella sopra richiamata o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso, così rispettando le prerogative dei titolari dell'azione penale in ordine alla diffusione delle relative notizie.

Spataro, precisando che l'operazione è ancora in corso, non ha potuto fornire maggiori dettagli.