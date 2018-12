Saviano: "Salvini è il ministro più scarso? Parla a vanvera di tutto". Bonafede: "corto circuito comunicativo"

Di redazione Blogo.it martedì 4 dicembre 2018

Saviano vuole l'intervento del Cdm: "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura". A Stasera Italia il ministro della Giustizia glissa

Roberto Saviano sintetizza con un post su Facebook la gaffe del ministro dell’Interno di oggi: "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura. Alla legittima reprimenda di Spataro (procuratore di Torino, Ndr) Salvini risponde con una nota scomposta. Consapevole di aver fatto una cazzata, invita al linciaggio". Saviano si riferisce all’operazione contro la mafia nigeriana scattata all’alba a Torino. "È il caso che il Csm si faccia sentire" aggiunge lo scrittore. "Siamo legittimati a dire che Salvini è il ministro più scarso? Uno che parla a vanvera di tutto". Poi la stoccata finale: "La saggezza popolare insegna che è dei fessi che bisogna avere paura".

Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 4, 2018

In serata sulla vicenda ha risposto, si fa per dire, il Ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede, intervenuto a Stasera Italia: "Io penso semplicemente e sinceramente mi schiero dalla parte dei cittadini che si chiedono dove sia stato il corto circuito comunicativo, se c’è stato. Salvini ha detto che l’operazione era già conclusa, il procuratore che non lo era. Mi interessa capire chi è responsabile di quel corto circuito comunicativo". Alla domanda se farà delle indagini Bonafede replica: "Se rientra nella mia competenza, ma sarà facile da capire, perché il ministro Salvini ha tutti gli elementi per capirlo". Chi vivrà vedrà.