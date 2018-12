PD, Minniti ritira la candidatura per contrasti con Renzi? Zingaretti: "Gioco macabro"

Di redazione Blogo.it mercoledì 5 dicembre 2018

Le candidature vanno presentate entro il 12 dicembre.

Da ieri circolano voci su un possibile ritiro della candidatura di Marco Minniti dalla corsa alla segreteria del PD. Il termine entro in quale le candidature al congresso devono essere presentate è il 12 dicembre, oltre quella data non si potrà più concorrere e l'ex ministro dell'Interno sembra tentennare.

A quanto pare Minniti sarebbe infastidito dallo scarso sostegno che sta avendo da parte dei renziani e, in particolare, dal fatto che si fa sempre più insistente l'ipotesi che Matteo Renzi crei un nuovo soggetto politico, fuori dal PD.

Secondo quanto rivela Repubblica.it, Renzi e Minniti si sarebbero confrontati per telefono e la chiacchierata sarebbe stata tutt'altro che piacevole. L'ex titolare del Viminale avrebbe chiesto chiarimenti sul progetto dei comitati civici presentato all'ultima Leopolda e avrebbe ottenuto sono una risposta vaga, troppo vaga per non pensare che sia imminente una scissione.

Questa mattina, dopo aver partecipato a un incontro con gli europarlamentari a Bruxelles, a Renzi è stato chiesto se Minniti fosse irritato e lui ha risposto soltanto: "Come sapete non mi occupo del congresso PD". Una risposta fin troppo fredda per non far pensare male.

Tutti gli altri candidati restano ovviamente alla finestra, a vedere che cosa succede sull'asse Renzi-Minniti e come possono cambiare gli equilibri in vista del congresso, ma è soprattutto Nicola Zingaretti che ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto concitate.

Zingaretti: "Sono preoccupato e allarmato"

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti non nasconde la sua preoccupazione:

"Per il Pd sono preoccupato e allarmato. Spero che qualcuno non abbia deciso di distruggere il Pd e stia giocando a un gioco macabro. Non dobbiamo permetterlo"

E aggiunge:

"Il Pd va cambiato, non picconato con le furbizie. Distruggerlo ora o puntare a dividere credo sia un immenso regalo al M5S e Salvini"

Zingaretti poi fa un appello a una maggiore serietà: