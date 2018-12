Tav, il governo deciderà prima delle elezioni europee del 2019 - FOTO

"Le opere da realizzare devono essere sempre rispondenti alle esigenze del Paese e dei territori"

Il governo italiano prenderà una decisione definitiva sulla Tav Torino-Lione prima delle elezioni europee del maggio 2019. La conferma è arrivata oggi al termine dell'incontro di due ore che si è svolto a Palazzo Chigi tra i vertici dell'esecutivo gialloverde e una delegazione di rappresentanti del mondo dell’industria, dell’imprenditoria, delle professioni e dei sindacati piemontesi proprio a proposito della TAV.

All'incontro, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno preso parte il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e il sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze Laura Castelli. Nel corso delle due ore si è deciso di far entrare tre nuove persone nella commissione che da settimane si sta occupando dell'analisi costi-benefici dell'opera: un rappresentante delle imprese, un rappresentante del movimento Sì Tav e uno del movimento No Tav.

Stando a quanto emerso, il governo conta di concludere l'analisi preliminare entro il mese di dicembre, mentre per l'analisi definitiva sarà necessario un po' di tempo in più, qualche mese al massimo. Nei primi mesi del 2019, quindi, saremo che la TAV finirà nel dimenticatoio o se si procederà coi lavori per la sua realizzazione.

La nota diffusa a margine dell'incontro sottolinea che il governo ritiene cruciale "che le opere da realizzare siano sempre rispondenti alle esigenze del Paese e dei territori, fatte secondo elevati standard di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente":

Trasparenza, ascolto, equilibrio e approccio pragmatico sono le parole chiave che caratterizzano la nostra azione, così come è stato sino ad oggi e sarà anche per tutte le altre opere infrastrutturali nazionali. Questo Governo vuole lanciare un segnale di attenzione a Torino ed è in campo per rilanciare l’economia e il tessuto produttivo di tutto il territorio, con investimenti e sostegno alle imprese.

