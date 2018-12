Manovra, Carfagna: "Niente soldi per gli orfani dei femminicidi. È una bastardata"

Di redazione Blogo.it mercoledì 5 dicembre 2018

Manovra, Mara Carfagna all'attacco del Governo: "una bastardata non aver trovato 10milioni di euro per le famiglie che si prendono cura degli orfani del femminicidio"

Mara Carfagna oggi è andata all'attacco del Governo, denunciando il mancato stanziamento di un fondo da destinare agli orfani di femminicidio, ovvero a tutti quei bambini che hanno perso la madre per mano del padre violento e che hanno così visto disintegrarsi il loro nucleo familiare. Spesso questi bambini sono affidati a nonni e zii, che talvolta non dispongono di tutte le risorse (e le energie) necessarie a provvedere al loro mantenimento e conforto, che comprende anche ingenti costi per fornire le terapie indispensabili per riuscire convivere con l'orrore di aver visto morire la propria madre per mano del padre o del compagno.

La parlamentare di Forza Italia avrebbe voluto che fosse creato un fondo da 10 milioni di euro - briciole nel bilancio dello Stato - a supporto di queste famiglie e non ha nascosto la sua indignazione per il mancato recepimento di una modifica avanzata in Commissione Bilancio: "Movimento 5 stelle e Lega hanno trovato soldi per tutto: detassare i massaggi e i trattamenti di bellezza negli hotel, consentire ai turisti di fare shopping con 15 mila euro in contanti e far costare meno la birra prodotta nei birrifici artigianali. Promettono soldi a pioggia col reddito di cittadinanza, assumono "navigator", ma non sono riusciti a far spuntare 10 milioni di euro per le famiglie che si prendono cura degli orfani di femminicidio, delle migliaia di bambine e bambini che hanno spesso assistito all'assassinio della madre da parte del padre. E' una vergogna che tradisce tutti gli impegni pubblici presi dai partiti della maggioranza".

Quando trovi i soldi per tutto, compresa la detassazione dei massaggi negli hotel, la birra artigianale, l'assunzione dei fantomatici #navigator e non li trovi per le famiglie affidatarie degli orfani di femminicidio fai una bastardata. Punto. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) 5 dicembre 2018

Anche Stefania Mattioli, socia fondatrice del Rebel Network e affidataria delle sue nipotine di 4 e 6 anni - rimaste orfane dopo l'assassinio della figlia Claudia, uccisa dall'ex compagno nel 2015 - non ha nascosto il suo sdegno: "La verità è che gli orfani di femminicidio e le famiglie che si occupano di loro sono lasciati soli dallo Stato. Non ci sono ancora gli strumenti burocratici per attingere ai miseri 3 milioni stanziati dal precedente governo e quello attuale sembra molto più impegnato negli slogan che su misure concrete. Quello che so io sulla pelle mia e delle bambine di mia figlia Claudia, vittima di femminicidio, è che con le chiacchiere non si aiuta nessuno".