Renzi: "Non sarò il burattinaio del Congresso Pd. Le correnti sono la rovina del partito"

Di redazione Blogo.it giovedì 6 dicembre 2018

L'ex Premier si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa contro il "fuoco amico".

In casa PD la notizia del giorno è stata l'uscita di scena di Marco Minniti dalla corsa alla segreteria del partito e siccome in questa storia è stato fatto il nome di Matteo Renzi, oggi l'ex Premier si è lasciato andare a un lungo sfogo su Facebook in cui ha spiegato che adesso lui non si sta occupando delle questioni del partito, ma di quelle del Paese da senatore dell'opposizione, che è l'unico ruolo che ricopre al momento.

PD, Marco Minniti ufficializza il ritiro della sua candidatura Marco Minniti ha ufficializzato il ritiro della sua candidatura al Congresso del PD: "Arrivare così al Congresso sarebbe un disastro".

Renzi ha prima fatto una premessa

"Oggi i media parlano di nuovo delle divisioni del PD. E naturalmente c'è sempre qualche fonte anonima che dà la colpa a Renzi. Strano. Mettiamo le cose in fila. Dopo le elezioni io mi sono dimesso. Ho spiegato in un lungo discorso all'Assemblea Nazionale ciò che secondo me ho sbagliato e ciò che abbiamo fatto bene. Ma mi sono assunto io la responsabilità per tutti. Da quel momento ho fatto la mia battaglia da senatore dell'opposizione. Perché tale sono stato eletto non da qualche corrente ma dai cittadini del mio collegio. Ho fatto una battaglia contro l'accordo con i Cinque Stelle, per i vaccini obbligatori, contro il taglio alle periferie, contro il condono fiscale e quello edilizio. Su queste vicende la mia voce è arrivata, forte e chiara"

Poi ha ricordato dell'evento che ha organizzato, con un certo successo, alla Leopolda e dalla contro-manovra economica proposta con l'ex ministro dell'Economia Padoan:

"Insieme a Padoan ho presentato una controproposta economica che dimezzerebbe lo spread e ridurrebbe le tasse. Ho riunito migliaia di persone alla Leopolda, chiedendo a tutti di non mollare. Continuerò a farlo, ovunque"

In seguito è passato a parlare direttamente del PD, sottolineando come in questo periodo non se ne stia preoccupando minimamente, preso dal suo ruolo di senatore all'opposizione del governo gialloverde:

"Da mesi non mi preoccupo della Ditta PD: mi preoccupo del Paese. Che è più importante anche del PD.

Tutti i giorni ho fatto sentire la mia voce contro il Ministro Sciacallo, Salvini. E contro il Ministro Prestanome, Di Maio. Non mi nascondo, io. Se devo fare una battaglia la faccio a viso aperto, io. Ma proprio per questo ho detto ai miei amici: non farò mai il capo di una corrente. Faccio una battaglia sulle idee, non per due poltrone interne. Per me le correnti sono la rovina del PD. Le correnti potevano andar bene nei partiti del Novecento: nella DC o nel PCI. Oggi le correnti non elaborano idee ma proteggono gruppi dirigenti. E tutta la mia esperienza, fin dai tempi delle primarie da Sindaco, dimostra che io sono abituato a rischiare in prima persona, non a chiedere il permesso a qualcuno. Per cui: chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del PD"

Renzi: "M5S attacca sempre me, solo me, comunque me. Di Maio bugiardo e prestanome" Lungo sfogo di Matteo Renzi su Facebook contro il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio in relazione al caso dei lavoratori in nero dell'abusivismo di suo padre.

Renzi promette poi che rispetterà chiunque sarà il nuovo segretario del PD, ma ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ricordando come non abbia avuto il supporto del partito quando, da Premier, è stato attaccato lui e la sua famiglia (in particolare il padre Tiziano), anzi, si ritrovava a dover affrontare anche il "fuoco amico":

"Chi vincerà avrà il mio rispetto. Quello stesso rispetto che non ho avuto quando - dopo aver vinto due volte col 70% - sono stato attaccato dal fuoco amico dal giorno dopo. Quello stesso rispetto che non ho avuto quando - vittima ancora oggi di una campagna social vergognosa - la mia famiglia è stata trascinata in un fiume di fango su cui pochissimi nel gruppo dirigente hanno avuto il coraggio di esporsi. Mentre esponenti dei servizi segreti tramavano contro di me per il tramite di mio padre, larga parte del gruppo dirigente discuteva del mio carattere. Eddai"

Matteo Renzi e Paolo Romani si incontrano e poi smentiscono: "Pd e Forza Italia restano alternativi" Matteo Renzi del PD e Paolo Romani di Forza Italia si sono incontrati, anche se smentiscono di voler formare un nuovo soggetto politico alternativo ai loro attuali partiti.

Poi conclude promettendo: