Il ministro Toninelli non si presenta al convegno, la Cgil lo sostituisce così | Video

Di redazione Blogo.it giovedì 6 dicembre 2018

Il ministro Toninelli non si presenta ad un convegno a Napoli: "non partecipo a confronti e dibattiti", gli organizzatori lo sostituiscono ironicamente

Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era atteso a Napoli per prendere parte ad una tavola rotonda sul futuro dell’edilizia e organizzata da Fillea Cgil. Il titolare del dicastero, però, ha declinato l’invito, inviando agli organizzatori in messaggio letto sul palco tramite il quale ha comunicato che solitamente “non partecipa ai confronti e ai dibattiti”. Dopo aver letto la missiva del ministro Toninelli, però, gli organizzatori del convegno si sono spinti oltre, togliendo i veli ad un cartonato di dimensioni reali raffigurante proprio l’assente. Il cartonato è stato tenuto tra i relatori per tutta la durata del dibattito, mentre dalla platea qualcuno ha urlato in merito all’assenza del ministro: “ha paura”.