Dall'Osso lascia il M5S ed entra in Forza Italia | Di Maio: "Penale? Voglio capire..."

Di redazione Blogo.it venerdì 7 dicembre 2018

Il deputato malato di Sla, Matteo Dall’Osso, lascia il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e aderisce a Forza Italia, ecco perché

Sta facendo molto rumore l’addio di Matteo Dall’Osso al Movimento 5 Stelle: "Prima mi hanno usato, poi mi hanno preso in giro: non posso più restare con i Cinque Stelle", ha dichiarato il deputato. Il parlamentare ammalato di Sla ha già deciso di aderire a Forza Italia perché sostanzialmente il suo ex partito non lo ha accontentato sui 30 milioni di euro chiesti in commissione Bilancio per "innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità".

Di Maio: "Penale? Voglio prima capire"

Secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos, la decisione di Dall’Osso, in base al regolamento del Movimento 5 Stelle, potrebbe portare i vertici del partito a chiedere al parlamentare i 100mila euro di penale oltre che i soldi delle restituzioni. Raggiunto dai giornalisti, il leader del Movimento, Luigi Di Maio ha dribblato la domanda: “Voglio prima capire cosa è successo, Matteo è quanto di più lontano ci sia da Forza Italia”, ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico.

D'Uva: "Abbiamo lottato assieme per 5 anni"

Delusione da parte di Francesco D’Uva, il capogruppo del M5S alla Camera dei Deputati, che con Dall’Osso ha condiviso buona parte del percorso politico fin qui svolto. “Sono molto deluso dalla decisione: abbiamo lottato insieme per 5 anni e oggi me lo ritrovo con FI. Più che una questione politica è un problema umano, siamo scossi per l’affetto che nutriamo per lui. Ma nessuno di noi ha chiesto di pagare la penale. È la prima volta che accade: ma il tema non è questo, è perdere un collega”.

Tornando al diretto interessato, Dall’Osso spiega di aver scelto Forza Italia "per i valori di libertà e solidarietà che promuove". "Ricordo il lavoro a tutela delle donne svolto da Mara Carfagna e l’attenzione verso le categorie più deboli quali i bambini orfani", ha aggiunto l’ormai ex deputato pentastellato e neo forzista convinto. "Penso possa garantire l’attenzione verso i disabili", dice sul partito di Berlusconi.