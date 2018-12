Contestazioni alla Scala contro Salvini che risponde: "Le uova fatevele al tegamino"

Di redazione Blogo.it venerdì 7 dicembre 2018

Il ministro era ospite di Barbara d'Urso mentre andava in scena la contestazione.

Mentre a Milano, vicino al Teatro alla Scala dove stava per andare in scena la prima dell'Attila, studenti e centri sociali protestavano contro la casta e in particolare contro alcuni dei suoi rappresentanti a livello globale, da Matteo Salvini a Donald Trump, passando per Emmanuel Macron e Jair Messias Bolsonaro, il ministro dell'Interno italiano era ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5.

Qualche decina di militanti del centro sociale Il Cantiere, in particolare, hanno lanciato vernice bianca, ortaggi e forse anche uova contro gli agenti in tenuta antisommossa che erano disposti davanti al palazzzo che ospita la Società del Giardino, in via San Paolo a Milano, dove si svolgerà la cena di gala al termine della prima alla Scala.

Erano presenti alcuni striscioni come quello contro la "casta globale", ma anche contro la "Lega ladrona", rappresentante una grande banconota da 49 milioni di euro con sopra raffigurato Salvini con una maschera da ladro, ovvio riferimenti ai soldi che secondo i giudici di primo e secondo grado la Lega dovrebbe restituire allo Stato.

Non c'è stato alcun contatto fisico tra i manifestanti e gli agenti e il corteo si è poi diretto verso corso Vittorio Emanuele e verso piazza della Scala attraverso la Galleria, ma senza provocare danni.

Nel frattempo, però, mentre Barbara d'Urso gli leggeva la notizia delle contestazioni, dirette soprattutto contro di lui, Salvini ha commentato:

"Si vergognassero a insultare donne e uomini che rischiano la vita per 1200 euro al mese"

E mentre la conduttrice diceva che quelle uova sarebbe meglio usarle contro le pellicce, che sfilano alla Scala, Salvini ha detto che sarebbe ancora meglio farsele al tegamino. Ricordiamo che anche lui, da giovane, aveva l'abitudine di lanciare uova per protesta, lo fece in particolare nel 1999 contro Massimo D'Alema, senza peraltro riuscire a prenderlo.