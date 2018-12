Berlusconi: "Governo di incapaci. Mattarella consentirebbe esecutivo di centrodestra"

Silvio Berlusconi oggi ha parlato all'Hotel Ergige di Roma nel corso della manifestazione "La città, l'Italia, l'Europa che vogliamo" e ha approfittato del "palcoscenico" per attaccare il governo Conte e in particolare gli esponenti del MoVimento 5 Stelle, sui quali ha detto:

Ma neanche per il suo alleato Matteo Salvini ha avuto parole troppo dolci, gli ha rimproverato di aver lasciato tutte le decisioni sull'economia ai 5 Stelle e poi ha detto:

E proprio la presenza sulla Rete è quello che manca a Forza Italia, infatti Berlusconi ha detto:

"Una colpa enorme è la nostra non presenza forte sul web. È una cosa su cui dobbiamo lavorare e che ho suggerito e imposto a Forza Italia giovani"

Ancora sui pentastellati l'ex Cavaliere ha detto, in particolare, su Luigi Di Maio e Danilo Toninelli:

"Ma vi rendete conto che abbiamo consegnato l’Italia a gente come Luigi Di Maio o il ministro delle Infrastrutture… Quando lo vedo in tv ho i brividi e la spengo. Non ce la faccio ad ascoltarlo"