Francia blindata, i gilet gialli sono pronti all'assalto finale: 278 persone fermate - FOTO

Di redazione Blogo.it sabato 8 dicembre 2018

Parigi è blindata in vista della nuova manifestazione dei gilet gialli, definita "l'assalto finale" da alcuni portavoce del movimento di protesta. Già eseguiti 278 fermi e 32 arresti.

È una Francia blindata quella che oggi si prepara ad accogliere la nuova protesta dei "gilet gialli” a pochi giorni dalle prime concessioni fatte dal governo di Emmanuel Macron, che ha deciso di sospendere temporaneamente l'introduzione della nuova tassa sui carburanti dopo oltre tre settimane di incessanti proteste.

A Parigi sono già stati dispiegati 8mila agenti e 12 veicoli blindati ed è stato deciso di chiudere l'accesso al pubblico ad alcuni dei monumenti principali della città, a cominciare dalla Torre Eiffel al Museo del Louvre, passando per l'Arc De Triomphe. Moltissimi negozianti hanno preferito non aprire i propri negozi o installare delle barriere per evitare danneggiamenti, come accaduto nelle altre calde giornate di violente proteste.

Le autorità parlano già di proteste ultra-violente, complici le dichiarazioni di alcuni portavoce del movimento dei Gilet Gialli, che hanno parlato della manifestazione di oggi come dell'"ultimo capitolo" di queste proteste e hanno dichiarato di voler "entrare all'Eliseo". L'allerta è altissima, soprattuto dopo la diffusione del video degli studenti fatti inginocchiare dalla polizia armata, e si temono già diverse vittime.

In queste ultime le forze dell'ordine hanno già eseguito oltre 278 fermi di persone giunte a Parigi per prendere parte dall'evento di oggi e ben 32 di queste sarebbero state arrestate perché trovate in possesso di armi - martelli, fionde o sbarre - e maschere.