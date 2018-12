Roma, al via la manifestazione di Matteo Salvini - FOTO

Ha preso il via alle 11 a Piazza del Popolo a Roma, come da programma, la grande manifestazione della Lega e di Matteo Salvini, anticipata ormai da settimane a suon di immagini "lui/lei non ci sarà" con una sorta di elenco dei "nemici" del leader leghista.

400 giornalisti italiani e stranieri accreditati all'evento e oltre 250 pullman e tre treni speciali arrivati a Roma da ogni parte d'Italia per quella che, almeno sulla carta, si preannuncia una manifestazione con altissima affluenza, frutto di mesi di assidua e prepotente propaganda fatta dal Ministro dell'Interno e dai colleghi leghisti.

L'evento viene seguito in diretta streaming dai principali profili social di Matteo Salvini, da Facebook a YouTube, mentre il vicepremier si prepara a ricordare anche le vittime della tragedia di stanotte a Conegliano:

Oggi a Roma ci saranno 50mila, centomila persone che in maniera composta e pacifica vogliono ragionare sul futuro del Paese, con la preghiera per chi crede, con totale rispetto e vicinanza alle vittime della tragedia nelle Marche. [...] La piazza di oggi è un momento rivolto al futuro: al rispetto va accompagnata la costruzione, i fatti, più delle parole. Sarà una piazza vicina alle Marche, come in passato siamo stati vicini a Genova. Certo non può essere un giorno di festa: ma oggi è l'Immacolata che trascorriamo con delle lacrime che non avremmo voluto spendere. Nostro dovere è lavorare per non avere più casi del genere. Non è stata una fatalità.