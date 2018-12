Video, Martina: "Se cadesse il governo, al PD non farei fare accordi con il M5S"

Di redazione Blogo.it domenica 9 dicembre 2018

"Io non mi candiderò come Premier".

Lucia Annunziata, oltre al ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi, nel corso della sua trasmissione su Raitre "In mezz'ora", ha ospitato anche uno dei candidati alla segreteria del PD, Maurizio Martina, che è stato anche il segretario reggente dopo le dimissioni di Matteo Renzi in seguito alla sconfitta alle elezioni del 4 marzo. Martina si presenta "in ticket" con Matteo Richetti, il quale ha rinunciato alla candidatura in solitaria che aveva inizialmente presentato per sostenere invece l'ex ministro delle Politiche Agricole e dare un'immagine del PD diversa, ossia (per una volta) unita.

Martina, lo ricordiamo, prima che si formasse il governo giallo-verde, aveva lasciato qualche spiraglio quantomeno a un confronto tra PD e M5S, su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi a quell'incontro non si arrivò mai, ma se dovesse succedere di nuovo ora l'ex segretario reggente ha le idee chiare e il confronto non lo cercherebbe nemmeno, infatti ha detto:

"Se cascasse questo governo e io fossi il segretario del Pd accordi con M5S non ne farei"

Questa posizione lo differenzia da uno degli altri candidati, Nicola Zingaretti, il cui braccio destro Massimiliano Smeriglio in una intervista ha fatto capire che si potrebbe in qualche modo aprire ai pentastellati. Martina, invece, ha detto:

"Ho provato a inizio legislatura a trovare le condizioni per un confronto con i Cinque Stelle. Oggi immaginare un confronto con i vertici del movimento è impossibile, hanno sostenuto le 'peggio cose', i provvedimenti più iniqui"

E su uno dei pentastellati in particolare, Roberto Fico, il Presidente della Camera che durante l'estate è stato anche ospite di eventi del PD, Martina ha detto:

"Colgo delle particolarità in alcune posizioni del Presidente, ma non ne vedo le conseguenze"

Martina ha anche detto che la sua intenzione è di fare solo il segretario e di non avere alcuna intenzione di fare il candidato Premier. Inoltre ha affermato di pensare a una donna alla Presidenza del partito, mentre di Gentiloni ha detto che è una personalità di primissimo piano che può dare ancora un grande contributo.