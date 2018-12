Titoli di Stato, asta BOT 12 mesi del 12 dicembre 2018 | Caratteristiche

Di redazione Blogo.it lunedì 10 dicembre 2018

Titoli di Stato italiani: da calendario la prossima asta Bot 12 mesi sarà il 12 dicembre 2018 per un ammontare nominale dell’offerta pari a 5,5 miliardi di euro. Caratteristic he titolo in nuova emissione ha scadenza 12 dicembre 2019

Il Tesoro ha comunicato che la prossima asta Bot 12 mesi si terrà il 12 dicembre 2018 per un ammontare nominale dell’offerta pari a 5,5 miliardi di euro. La nuova emissione dei titoli di Stato italiani sulla scadenza breve assegna al bond a un anno la scadenza del 12 dicembre 2019; il codice ISIN è IT0005355570.

I Bot possono essere prenotati fino a un giorno prima dell’asta, per un taglio minimo di 1000 euro, e vengono collocati con il meccanismo dell'asta competitiva: le richieste degli operatori abilitati vengono aggiudicate al rendimento che propongono fino a esaurimento del quantitativo in asta offerto.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze nell’aggiornare il calendario dei Bot annuali dell’ultimo mese 2018 ha fatto sapere che due giorni dopo l’asta del 12 dicembre scadranno Bot a 12 mesi per 4,75 miliardi di euro.

Nell’ultima asta Bot 12 mesi del mese scorso il tasso di aggiudicazione lordo del titolo di Stato era stato pari allo 0,63% (0,406% il rendimento netto calcolato da Assiom Forex) in calo dallo 0,949% della precedente emissione.