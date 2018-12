Istat: la produzione industriale sale dello 0,1% a ottobre, +1% su base annua

Di redazione Blogo.it lunedì 10 dicembre 2018

La produzione industriale sale dello 0,1% ad ottobre rispetto al mese precedente e dell’1% su base annua: emerge dai dati corretti per gli effetti di calendario

Stando a quanto emerge dai dati corretti per gli effetti di calendario, secondo gli indici Istat, la produzione industriale è salita ad ottobre dello 0,1% rispetto al mese precedente, mentre su base annua l’aumento è dell’1%. Nei dati grezzi, invece, l’aumento è del 4,2%. Dalla nota che accompagna le statistiche, si legge che la produzione industriale riprende a crescere, principalmente per via della crescita dei beni di consumo, mentre diminuiscono l'energia e i beni intermedi.

Istat: la disoccupazione ad ottobre sale al 10,6% Disoccupazione in aumento ad ottobre 2018: lo certificano gli ultimi dati Istat, quella giovanile sale al 32,5%, rivisti al rialzo anche i numeri di settembre

"Risultano in crescita - si legge nello specifico all’interno del comunicato - su base sia congiunturale (+1,3%) sia annua (+2%) i beni di consumo", mentre l'energia registra un -3% su mese e -1,5% su anno; i beni intermedi registrano un -0,3% per entrambi gli indici. E ancora, i beni strumentali evidenziano un calo su base mensile dello 0,1% e un aumento su base annua del 2,4%. La media dei primi dieci mesi dell'anno evidenzia una crescita della produzione industriale dell'1,7% rispetto all'anno precedente.