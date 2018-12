Manovra, nuovo vertice Juncker-Conte il 12 dicembre

Di redazione Blogo.it lunedì 10 dicembre 2018

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker nel pomeriggio del 12 dicembre, a poche ore dal nuovo vertice del Consiglio Europeo.

Il nuovo faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker è stato fissato. I due si incontreranno a Bruxelles il prossimo 12 dicembre alla vigilia del vertice del Consiglio Europeo in programma dal 13 al 14 dicembre.

A renderlo noto non è stato Palazzo Chigi, ma il portavoce di Jean-Claude Juncker, che non è stato però in grado di fornire un orario ufficiale. L'incontro dovrebbe tenersi nel pomeriggio del 12 dicembre.

I tempi stringono e se le modifiche apportate alla manovra finanziaria italiana non riusciranno a convincere la Commissione UE, la procedura nei confronti dell'Italia potrebbe essere aperta già la settimana successiva, il 19 dicembre prossimo.