Di Battista appoggia i gilet gialli: "Richieste sacrosante. Il M5S dia il massimo supporto"

Alessandro Di Battista è intervenuto con un lungo post su Facebook a favore delle proteste che stanno portando avanti in Francia i cosiddetti "Gilet Gialli" e invita il MoVimento 5 Stelle ad appoggiarli.

Dopo un'introduzione contro i media italiani che, secondo lui, starebbero dando poco spazio alla vicenda e starebbero bollando i gilet gialli come "fascisti, lepenisti, populisti di destra" (si vede che lì in America del Sud gli hanno riferito male...), Di Battista scrive:

Poi manifesta la sua soddisfazione per aver saputo che una delegazione di Gilet Gialli ha presenziato alla manifestazione No Tav che si è svolta sabato scorso, 8 dicembre 2018, a Torino:

"Ho letto che una delegazione di Gilet gialli è stata presente ieri alla manifestazione NoTav. Che meravigliosa notizia! Forse anche per questo una delle manifestazioni meglio riuscite degli ultimi anni è stata così ignorata dai media. Penso ai cittadini scesi in piazza a Torino, esempio di lotta consapevole, penso alla nazionalizzazione di autostrade, penso al diritto dei migranti di stare a casa loro, diritto negato proprio dalle conseguenze della globalizzazione, penso alle guerre di invasione trasformate in missioni di pace dalle quali è bene uscire il prima possibile, penso alla necessità di un reddito universale perché in tempi di intelligenza artificiale e robotica la piena occupazione sarà un'illusione, penso ai macroniani d'Italia... già iniziano a prendere le distanze dopo aver descritto quest'ometto dei Rothschild come il nuovo De Gaulle. Saranno forse colmi di vergogna ma la vergogna è un sentimento rivoluzionario e lorsignori di rivoluzionario hanno solo i conti in banca"